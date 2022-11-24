وهران: الإيقاع بمنظمي رحلات “الحرڨة” من بينهم 4 سوريين

تمكنت عناصر من فرقة البحث والتدخل بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بوهران، من الإيقاع بجماعة إجرامية متكونة من 7 أشخاص من بينهم 4 سوريين. إختصت في تنظيم رحلات ابحار سري نحو الضفة الأخرى من البحر الأبيض المتوسط.

وهي العملية التي تمت استغلالا لمعلومات تفيد بتخطيط أفراد الشبكة على تنظيم رحلات حرڨة على مستوى الشريط الساحلي لدائرة عين الترك لتباشر ذات المصالح تحرياتها المعمقة أفضت الى تحديد مكان تواجدهم وبعد استفاء كافة الإجراءات القانونية، تم وضع خطة محكمة أسفرت عن توقيفهم.

كما تم حجز خلال العملية قارب بطول 05.20 متر، محرك بقوة 80 حصانا. سترتين للنجدة. بالإضافة كذلك إلى مبلغ مالي معتبر من عائدات نشاطهم الإجرامي قدره 60000دج. إضافة إلى مركبة كانت تستخدم في عملية المراقبة وتأمين الطريق ليتم تحرير إجراء قضائي ضد أفرادها سيحالون بموجبه على العدالة.