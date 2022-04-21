وهران: الإيقاع بمنظمي رحلات حرڨة في ثالث عملية للدرك
تمكنت عناصر من الفرقة الإقليمية للدرك الوطني ببطيوة في وهران، من تفكيك شبكة إجرامية مختصة في تنظيم وإعداد رحلات إبحار سري لبلوغ الضفة الأخرى من البحر الأبيض المتوسط.
العملية تعد الثالثة التي قام بها أفراد الدرك الوطني بوهران في ظرف يومين. حيث تمت إستغلالا لمعلومات تم العمل عليها قبل الإيقاع بالمتورطين فيها. بناء على خطة محكمة التنفيذ عقب استيفاء كافة الإجراءات القانونية واستصدار إذن من وكيل الجمهورية.
كما أن الشبكة تتكون من 6 اشخاص يبلغون من العمر مابين 25 إلى 45 سنة. عثر بحوزتهم بعد مداهمة لإحدى المزارع ببطيوة 3 قوارب نزهة مختلفة الانواع والاحجام. من بينها قارب مزود بمحرك نوع ياماها قوة 40 حصانا إلى جانب سيارتين سياحيتين وبوصلة.
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وهران.. توقيف 10 منظمي رحلات ابحار سرية وحجز 18 قارب مزود بمحركات
وهران.. توقيف 10 منظمي رحلات إبحار سرية وحجز 18 قارب مزود بمحركات
تمكنت فرقة الدرك الوطني بمرسى الحجاج بوهران من الإيقاع بشبكتين اجراميتين مختصتين في تدبير وتنظيم الرحلات السرية عبر البحر. مقابل مبالغ مالية جد معتبرة.
كما أفضت التحريات الى توقيف 10 منظمين من بينهم 7 أشخاص مسبوقين قضائيا يبلغون من العمر 25 الى 35 سنة. وينحدرون من ولايتي غليزان ووهران كما تم حجز 6 قوارب نزهة مختلفة الأنواع والأحجام. بالاضافة الى سيارتين سياحيتين.
كما تمكنت الوحدات الفرعية التابعة للمجموعة الإقليمية للدرك الوطني بوهران من حجز عتاد يستعمل في الهجرة السرية. متمثل في 12 قارب نزهة متعدد الأنواع والأحجام، منها 4 مزودة بمحركات بقوة تتراوح ما بين 150 إلى 300 حصان، حجز 46 صفيحة بنزين سعة 30 لتر. بالاضافة الى حجز سيارة سياحية.