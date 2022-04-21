وهران: الإيقاع بمنظمي رحلات حرڨة في ثالث عملية للدرك

تمكنت عناصر من الفرقة الإقليمية للدرك الوطني ببطيوة في وهران، من تفكيك شبكة إجرامية مختصة في تنظيم وإعداد رحلات إبحار سري لبلوغ الضفة الأخرى من البحر الأبيض المتوسط.

العملية تعد الثالثة التي قام بها أفراد الدرك الوطني بوهران في ظرف يومين. حيث تمت إستغلالا لمعلومات تم العمل عليها قبل الإيقاع بالمتورطين فيها. بناء على خطة محكمة التنفيذ عقب استيفاء كافة الإجراءات القانونية واستصدار إذن من وكيل الجمهورية.

كما أن الشبكة تتكون من 6 اشخاص يبلغون من العمر مابين 25 إلى 45 سنة. عثر بحوزتهم بعد مداهمة لإحدى المزارع ببطيوة 3 قوارب نزهة مختلفة الانواع والاحجام. من بينها قارب مزود بمحرك نوع ياماها قوة 40 حصانا إلى جانب سيارتين سياحيتين وبوصلة.

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