وهران: الإيقاع بمهربين بحوزتهم 61 غ كوكايين و3800 قرص اكستازي

تمكنت عناصر من أمن ولاية وهران في عمليتين متفرقتين من الإيقاع بشبكتين إجراميتين منظمتين متورطتين في المتاجرة بالمخدرات الصلبة والمؤثرات العقلية.

حيث تمكنت ذات المصالح من توقيف 10 أشخاص مسبوقين قضائيا. تتراوح أعمارهم ما بين 21 و45 سنة وحجز 61غ من الكوكايين و3800 قرص إكستازي.

العملية الأولى عالجتها فرقة البحث والتدخل التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية إستغلالا لمعلومات تفيد بقيام أحد أفراد الشبكة بالمتاجرة وتخزين هذه السموم من أجل ترويجها وتوزيعها. فبعد استصدار إذن من وكيل الجمهورية لدى محكمة العثمانية بالتفتيش. تم توقيف 8 أشخاص ضبطت بحوزتهم 59 غ كوكايين و1500 قرص إكستازي. بالإضافة كذلك إلى مبلغ يقدر بأكثر من 256 مليون سنتيم من عائدات الترويج. سلاح أبيض من الحجم الكبير، 4 مركبات ودراجة نارية كانت تستعمل في نقل والتوزيع إلى جانب كمية من الحلي من المعدن الأصفر.

كما نفذت العملية الثانية عناصر من الأمن الحضري 19 بعد عمل استعملاتي أسفر عن الإيقاع بشخصين. وحجز داخل مسكن أحدهما 2.2غ من المخدرات بخمس أكياس مع حجز 2300 قرص اكستازي.