وهران: الاطاحة بشبكة إجرامية.. وضبط ما يقارب 9 كلغ من الكوكايين

تمكنت المصلحة الجهوية لمكافحة الجريمة المنظمة بالغرب بوهران (SRLCO) من الاطاحة بشبكة إجرامية منظمة عابرة للحدود الوطنية ينطلق نشاطها من المغرب. وتضبط قرابة الـ 09 كلغ من الكوكايين.

كما تم الاطاحة ب6 أشخاص ينشطون ضمن شبكة إجرامية منظمة عابرة للحدود الوطنية، ينطلق نشاطها من المغرب. مختصة في الإتجار بالمخدرات والمخدرات الصلبة. مع ضبط 08 كلغ و693 غرام من الكوكايين وقرابة 1كلغ من الكيف المعالج.

وجاءت العملية بعد تكثيف التحريات في قضية حجز ما يفوق قنطار و30 كغ من المخدرات الصلبة كوكايين المنفذة بداية السنة الجارية 2025. أين تمكن محققو المصلحة من تحديد هوية وتوقيف أفراد هذه الشبكة المنظمة العابرة للحدود الوطنية. مع حجز هذه الكمية من السموم.

وتم من خلال العملية التي تمت تحت إشراف النيابة المختصة. من ضبط 5 مركبات من مختلف الأنواع. مبلغ مالي من العملة الوطنية قدره 1 مليار و130 مليون سنتيم، ومبلغ آخر بالعملة الصعبة مقدر بـ 1265 يورو من العائدات الإجرامية.

واستمرارا للتحقيق وتكثيفا للأبحاث المتخصصة، تم توقيف شخصين آخرين من

أفراد الشبكة الإجرامية الخطيرة ليصل عدد الموقوفين إلى 8 أشخاص. وضبط مبلغ مالي آخر قدر 15 مليون سنتيم ليصبح المبلغ الإجمالي المحجوز 01 مليار و145 مليون سنتيم بالإضافة الى مركبة سياحية سادسة.

هذا وقد تم تقديم المشتبه فيهم أمام كيل الجمهورية. لدى القطب الجزائي المتخصص

بوهران اين صدر في حقهم أمر إيداع.