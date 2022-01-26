وهران: الاطاحة بمنظم رحلات حرڨة حوّل مسكنه لتخزين العتاد

تمكنت عناصر من الأمن الحضري الأوّل بولاية وهران من الإطاحة بشخص يبلغ من العمر 32 سنة. يمتهن تهريب البشر، و كان بصدد التخطيط لرحلة إبحار سري. تم خلالها حجز قارب طوله 5.5 متر مزوّد بمحرك 90حصانا ومعدات تستعمل في رحلات الحرڨة.

وحسب بيان لمصالح الأمن، فإن العملية تمت إستغلالا لمعلومات تفيد بإعداد شخص لرحلة إبحار سري. متخذا من مستودع تابع لمسكنه العائلي كوكر لتخزين معدات الحرڨة و التخطيط لها مقابل مبالغ مالية.

من جهتها باشرت عناصر الأمن تحرياتها الإستعلاماتية،و أسفرت عن تحديد مقر اقامته وبعد إستصدار إذن بالتفتيش من وكيل الجمهورية بمحكمة وهران، تم توقيفه مع حجز داخل مستودع مسكنه وسائل وعتاد يستعمل في عمليات الابحار السري.

وتتمثل الوسائل المحجوزة، في قارب صيد بحري طوله 5.5 متر مزوّد بمحرك 90 حصانا من نوع “ماركوري”، عداد سرعة خاص بالقوارب البحرية من نوع SUZUKI مع لوازمه (كوابل). بالإضافة كذلك إلى عداد و كذا كمية من الوقود خاص بالمحركات البحرية من نوع SUZUKI. مروحة محرك بحري من نوع SUZUKI داخل علبتها.

كما تم العثور أيضا على مروحة محرك بحري من نوع Yamaha داخل علبتها، مبدل السرعة من نوع SUZUKI خاص بمحرك بحري، مصفى الماء والمازوت مستعمل ويخص محرك بحري، كوابل التشغيل خاص بمحرك بحري غير مستعملة. شاحن بطاريات خاص بالمحركات البحرية غير مستعمل داخل علبته الخاصة من نوع SOFICLEF . عربة جر خاصة بالقوارب ذات عجلتين كان فوقها القارب البحري.