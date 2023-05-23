وهران.. الايقاع بشبكة تزوير الأوراق النقدية بفيلا في عين الترك

تمكن عناصر من أمن وهران، في عملية نوعية احترافية من الايقاع بشبكة اجرامية متكونة من 5 افراد متخصصة في تزوير الأوراق النقدية فئة 2000 دج بإستعمال معدات وتقنيات جد دقيقة.

العملية التي نفذتها بنجاح فرقة قمع الإجرام تم خلالها تفميك الشبكة المختصة في التزوير واستعمال المزور في العملة الوطنية وطرحها للتداول والمساس بالاقتصاد الوطني اسفرت عن توقيف 5 متورطين تتراوح أعمارهم ما بين 22 و67 سنة من بينهم مسبوقين قضائيا.

فيما تم خلال نفس العملية حجز مبلغ مالي مزور قدر بـ 98 مليون سنتيم وأدوات ومعدات تستعمل في عملية التزوير.

وكشقت معلومات أن الشبكة كانت تنشط في صناعة هذه الأوراق بإحدى الفيلات المستأجرة في رأس فلكون بعين الترك منذ قرابة الثلاثة اشهر اين تم انتاج قرابة 600 مليون تم تسويقها خارج ولاية وهران بسعر 45 مليون لمبلغ 100 مليون مزور.

واستغلالا لهذه المعلومات تم تكثيف التحريات و الترصد أين تم توقيف المشتبه فيه الرئيسي متلبسا بصدد بيع مبلغ 100 مليون مزورة لأحد الاشخاص بحي اللوز في وهران فيما تم التوصل لعناصر الشبكة الخمس وضبط بعد استصدار إذن بالتفتيش معدات مخبأة بإحكام بين الفرشة.