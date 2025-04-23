وهران.. الايقاع بشبكة متاجرة بالمهلوسات وحجز 1875 قرص صاروخ

تمكنت عناصر ممثلة في المقاطعة الأولى للشرطة القضائية بأمن وهران من الإيقاع بشبكة إجرامية مختصة في ترويج المؤثرات العقلية وسط الاحياء الشعبية، أين تم حجز 1875 قرصا مهلوسا من نوع بريغابلين 300 ملغ وتوقيف 3 أشخاص.

عملية التوقيف تمت بناء على معلومات تفيد بالنشاط المشبوه للمشتبه فيهم، أين كانوا يتخذون من احدى المساكن وكرا لتخزين وترويج هذه السموم باستعمال مركبة.

بعد تكثيف التحريات وتتبع وترصد نشاطهم الإجرامي مع تحديد هوياتهم ومكان تواجدهم واستيفاء كافة الإجراءات القانونية مع وكيل الجمهورية لدى محكمة فلاوسن تم الإطاحة بهم الواحد وحجز الكمية المضبوطة من المؤثرات العقلية، ليتم تحرير إجراء قضائي ضدهم موضوعه الحيازة، النقل والمتاجرة بالمؤثرات العقلية باستعمال مركبة ذات محرك قدموا بموجبه أمام العدالة أين صدر في حقهم امر إيداع.