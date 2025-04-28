وهران: الايقاع بشبكة منظمة للاتجار بالمخدرات وحجز أكثر من 3 كلغ كيف

تمكنت عناصر من فرقة البحث والتدخل بأمن وهران من الإيقاع بمروجي مخدرات ينشطون ضمن شبكة إجرامية منظمة، تم حجز خلالها 3 كلغ و400 غ كيف معالج، مبلغ مالي العائدات الإجرامية قدره 10 مليون سنتيم.

العملية تمت بناءً على معلومات تفيد بقيام المشتبه فيهما باتخاذ مسكنيهما مركز لممارسة نشاطهما المشبوه. حيث وبعد تتبع وترصد نشاطهما الإجرامي واستيفاء كافة الإجراءات القانونية مع وكيل الجمهورية لدى محكمة قديل. تم وضع خطة محكمة مكنت من الإيقاع بهما، أين أسفرت العملية عن حجز كمية من المخدرات. قدر وزنها بـ 3كلغ و400 غ كيف ومبلغ مالي من عائدات الترويج قدره 10 ملايين سنتيم.

وقد تم تحرير إجراء قضائي ضدهما موضوعه الحيازة، التخزين النقل والتوزيع لغرض المتاجرة في المخدرات بطريقة غير شرعية قصد البيع ضمن جماعة إجرامية منظمة قدما بموجبه أمام العدالة أين صدر في حقهما أمر إيداع.

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