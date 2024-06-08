وهران: الايقاع بشخصين متلبسين بسرقة الحديد ببوفاطيس

تمكن أفراد الفرقة الإقليمية للدرك الوطني ببوفاطيس في وهران. من توقيف شخصين يحترفان سرقة الحديد لغرض إعادة بيعه.

القضية تمت استغلالا لمعلومات تفيد بتواجد شخصين على حافة الطريق الولائي رقم 41 بلدية بوفاطيس. يقومان بمحاولة سرقة القضبان الحديدية التي تدعم الجسر المائي.

على جناح السرعة تم تشكيل دورية والتنقل إلى عين المكان. أين تم رصد شخصين يقومان بتحطيم الإسمنت المسلح الخاص بحافة الجسر لنزع الأعمدة الحديدية. التي تدعم هذا الجسر المائي باستعمال مطرقة ثقيلة ليتم توقيفهما واقتيادهما إلى مقر الفرقة لمواصلة التحقيق.

العملية أسفرت عن توقيف شخصين مسبوقين قضائيا يبلغان من العمر 29 و32 سنة. ينحدران من ولاية وهران مع حجز العتاد المستعمل في التخريب.

بعد استيفاء الإجراءات القانونية اللازمة، تم تقديم المشتبه فيهما أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة وادي تليلات حول جنحتي التخريب العمدي لملك الدولة و محاولة السرقة.