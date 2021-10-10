وهران: التحكم في حريق شركة “فرتيال” بأرزيو دون تسجيل خسائر

تدخلت وحدات التدخل والحماية الخاصة لشركة فرتيال ووحدات مؤسسة تسيير المنطقة الصناعية بأرزيو ولاية وهران. بعد نشوب حريق بذات الشركة تم التحكم فيه في حينه دون تسجيل أي خسائر مادية او بشرية.

وحسب بيان لمصالح الولاية، فقد أمر والي وهران ومباشرة بعد وقوع الحادث مدير الطاقة بالتنقل إلى مكان الحادث رفقة إطارات شركة سوناطراك وشركة فرتيال. لمتابعة مخلفات الحادث ومتابعة ملابساته.

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