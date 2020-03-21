وهران: الحالات المؤكدة بالولاية لا علاقة لها بالمتواجدين بمركب الأندلسيات

اكدت خلية الاعلام والاتصال لمستشفى وهران الجامعي ان الحالات المؤكدة بفيروس كورونا لا علاقة لها بالموضوعين بالحجر الصحي بمركب الاندلسيات.

حيث تم تصحيح الخطأ الوارد ويتعلق الأمر بمغترب يبلغ من العمر 49 سنة عاد من الخارج مؤخرا .

وأوضحت ذات المؤسسة الإستشفائية أنه لا علاقة له بالمواطنين الذين يخضعون للحجر الصحي بمركب الأندلسيات.

إلى جانب شاب يبلغ من العمر 28 سنة وزوجته البالغة من العمر 20 سنة، عادا مؤخرا من مدينة أليكانت الإسبانية.

أما الحالة الثالثة، فتعود لمواطن يبلغ من العمر 78 سنة، قادم من فرنسا.

في حين الحالة الخامسة لشاب يبلغ من العمر 21 سنة، أتى من خارج الوطن مؤخرا.