وهران.. الحبس المؤقت لمير حاسي بونيف قي قضية إختلاس

أمر وكيل الجمهورية لدى محكمة عين الترك بوهران بايداع رئيس بلدية حاسي بونيف الحبس المؤقت في القضية اختلاس.

القضية التي باشرت عناصر من مصلحة الشرطة القضائية التابعة لامن ولاية وهران التحقيق فيها.

على خلفية ثغرة مالية بأربعة ملايير ببريد الجزائر بحاسي بونيف الذي كان سابقا موظفا فيه.

اين قادت التحقيقات المباشرة إلى ورود اسم رئيس المجلس الشعبي البلدي لحاسي بونيف قبل فوزه بالانتخابات المحلية.

حيث وبعد إخضاع قابضة البريد المشتبه بها الاولى إلى جانب العديد من الموظفين للتحقيق بعد اكتشاف الثغرة المالية.

ادلت بتصريحات أشارت خلالها إلى رئيس المجلس الشعبي البلدي لحاسي بونيف.

الذي تم إخضاعه للتحقيق إلى جانب تفتيش مسكنه بعد إذن من وكيل الجمهورية.

تبين بعدها أن الاموال كانت عبارة عن تحويلات مالية يتم سحبها من حسابات المتقاعدين.

الذين تقدموا بالعديد من الشكاوى التي فجرت القضية وحركت مصالح الشرطة القضائية لامن وهران لفك خيوطها في ظرف قياسي.