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وهران.. الخبازون ملزمون بتوفير مادة الخبز العادي مع إشهار الأسعار

بقلم ع.ع
وهران.. الخبازون ملزمون بتوفير مادة الخبز العادي مع إشهار الأسعار
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أكدت مديرية التجارة وترقية الصادرات لولاية وهران، أن كل الخبازين الناشطين المتواجدين عبر مختلف مناطق إقليم الولاية أنهم ملزمون بتوفير مادة الخبز العادي على غرار باقي أصناف الخبز الأخرى على مدى فترات أوقات العمل مع الالتزام باشهار الأسعار لكل الأنواع المعروضة للبيع.

وحسب ما أفادت به المديرية عبر صفحتها الرسمية على فايسبوك ” تنهي مديرية التجارة وترقية الصادرات لولاية وهران. إلى علم كافة الخبازين الناشطين المتواجدين عبر مختلف مناطق إقليم الولاية. أنهم ملزمون بتوفير مادة الخبز العادي على غرار باقي أصناف الخبز الأخرى على مدى فترات أوقات العمل. مع الالتزام باشهار الأسعار لكل الأنواع المعروضة للبيع”.

وأشار ذات المصدر، أنه يجب الحرص على احترام شروط النظافة والنظافة الصحية خلال عملية تحضير الخبز.

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