وهران: الدرك الوطني يوقف قاتل الطفل أحمد توفيق بوادي تليلات

تمكنت عناصر الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بوادي تليلات بوهران من توقيف قاتل الطفل القاصر احمد توفيق بوادي تليلات.

العملية جاءت بعد تلقي ذات الفرقة لبلاغ يفيد باختفاء قاصر في ظروف غامضة و مجهولة على مستوى القطب الحضري الجديد 8000 وحدة سكنية ببلدية وادي تليلات بوهران، لتباشر الفرقة عنصر التحري و الاستعلامات عبر كامل الإقليم، لتتلقى أفراد الفرقة اتصال من والد القاصر يؤكد فيه العثور جثة ابنه محل البحث بخزانة بهو العمارة. مباشرة تم إخطار وكيل الجمهورية لدى محكمة واد تليلات و قائد الكتيبة الإقليمية للدرك الوطني بالسانيا. أين تم مباشرة التحقيق و بحضور وكيل الجمهورية لدى محكمة واد تليلات و البحث عن الأدلة للتوصل عن الفاعل لتبين النتائج الأولية أن مرتكب الجريمة احد ساكني العمارة. و لثناء القيام بتفتيش منزله تم العثور على أدلة مادية قطعية ضد المشتبه فيه ” م. ا” الذي اعترف بارتكابه الجريمة.

المعني تم توقيفه و بعد استكمال جميع الإجراءات القانونية تم تقديمه أمام وكيل الجمهورية بمحكمة واد تليلات لارتكابه جرائم الاختطاف، القتل العمدي مع سبق الإصرار و الترصد، إخفاء جثة و طمس معالم جناية.