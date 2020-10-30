وهران: الدرك يحبط محاولة تمرير 1848 قارورة خمر

تمكنت عناصر من سرية أمن الطرقات بولاية وهران من إحباط تمرير كمية معتبرة من المشروبات الكحولية قدرت بـ 1800 وحدة.

وتمت العملية التي نفذها ذات الأفراد ولاية وهران عقب إشتباههم في مركبة من نوع “رونو كونغو”.

وذلك خلال دورية على مستوى الطريق رقم 4 الرابط بين وهران ومعسكر.

وأسفرت عملية تفتيش المركبة بعدما لاذ صاحبها بالفرار عن ضبط 1848 قارورة مشروبات كحولية من مختلف الأنواع والأحجام.

وكانت ذات العناصر قد حجزت في عملية سابقة 1680 قارورة خمر خلال دورية لهم عبر الطريق المحيطي الرابع بالسانية كان 3 أشخاص بصدد تمريرها على متن مركبة من نوع رونو ماستر.