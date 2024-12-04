وهران: الدرك يحجز أكثر من 16 ألف قرص مهلوس

تمكنت الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بالنجمة في وهران، من تفكيك شبكة إجرامية مختصة في المتاجرة غير المشروعة بالمخدرات والمؤثرات العقلية.

العملية جاءت على إثر الاستغلال الأمثل للمعلومات الأمنية والتحريات الميدانية المكثفة، مكنت من تطويق عناصر هذه الشبكة وتوقيفهم. ويتعلق الأمر بـ05 أشخاص تتراوح أعمارهم بين 23 و 60 سنة، ينحدرون من ولاية وهران، من بينهم 04 مسبوقين قضائيا.

وتم خلال العملية حجز 16.200 كبسولة نوع بريغابالين، 564 قرص مهلوس نوع إكستازي، 152 غرام كوكايين و 134 غرام كيف معالج. بالإضافة كذلك إلى 03 سيارات سياحية ومبلغ مالي قدره 285 مليون سنتيم. و- هواتف نقالة، قواطع وميزان إلكتروني.

فور استكمال الإجراءات القانونية اللازمة، تم تقديم المشتبه فيهم أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة السانية. حول جناية الحيازة والنقل والتخزين والشراء قصد البيع لمواد مخدرة ضمن جماعة إجرامية منظمة.

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