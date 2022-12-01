وهران: الدرك يداهم مذبحا سريا للدواجن بوادي تليلات

تمكنت عناصر من فرقة الدرك الوطني لوادي تليلات بوهران، من إكتشاف مستودع سري يقوم بتخزين وتسويق الدواجن. إستغلالا لمعلومات تفيد بالنشاط غير القانوني لصاحبه.

وبعد تحريات واسعة مع تنشيط عنصر الإستعلام تم مداهمة المكان تحت إشراف قائد الكتيبة الإقليمية للدرك الوطني بالسانيا بالتنسيق مع فرقة حماية البيئة واعوان من مديرية التجارة. وقد أسفرت عملية التفتيش عن حجز 5 قناطير و11 كلغ من لحوم الدواجن.

وقد رفعت ضد صاحب المستودع السري جنحة ممارسة نشاط تجاري قار دون القيد في السجل التجاري. بالإضافة كذلك إلى استغلال منشأة مصنفة دون ترخيص، عرض حيوانات مذبوحة موجهة القصابة غير مدموغة او مطبوعة. بيع وتسويق لحوم من مذابح غير شرعية، عدم احترام شروط النظافة وانعدام شهادة الاعتماد الصحي.