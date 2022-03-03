وهران: الدرك يطيح بشبكة دولية للإبحار السري ويحجز 12 قارب نزهة

تمكن عناصر من فصيلة الأبحاث للدرك الوطني بولاية وهران، من الإطاحة بشبكة إجرامية دولية مختصة في تنظيم رحلات إبحار سرية مقابل قوارب نزهة.

وحسب المعلومات المتوفرة لدى النهار، فإن هذه الشبكة تتكون من 6 أشخاص. وتتراوح أعمارهم مابين 32 إلى 45 سنة. تم ضبط بحوزتهم أكثر من 200 مليون سنتيم. وأكثر من 1700 أورو من عائدات صفقات رحلات الحرڨة إلى جانب 4 سيارات سياحية.

في نفس السياق، وفي ظرف وجيز تمكنت وحدات المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بوهران، من الوصول إلى العتاد المستعمل في عمليات الإبحار السري حيث تم حجز 12 قارب نزهة صلب ونصف صلب مزودين بمحركات مختلفة الأنواع والاحجام بقوة تتراوح مابين 100 الى 250 حصان. بالإضافة كذلك إلى أكثر من 90 صفيحة بنزين، 3 سيارات وشاحنة و10 عربات جر القوارب.

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