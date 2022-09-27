وهران.. الدرك يفكك ورشتين سريتين لصناعة الشمة وإعادة تدوير البلاستيك

تمكنت عناصر من الكتيبة الاقليمية للدرك الوطني بالسانيا بوهران، في عمليتين متفرقتين من اكتشاف ورشتين سريتين لاعادة تدوير مادة البلاستيك ولصناعة مادة الشمة.

وتعمل الورشة الاولى بطريقة غير قانونية مختصة في اعادة تدوير البلاستيك المستعمل وكذا صناعة الاكواب البلاستيكية تم ضبط خلالها 55 كيس مادة اولية بوزن 30 كلغ، 54 كيسا بلاستيكيا جاهزا بوزن 30كلغ.

بالإضافة الى 9 براميل من مادة ملونة مجهولة المصدر بوزن 50 كلغ للبرميل، 32 كيس مسحوق صباغة مجهولة المصدر بوزن 20كلغ، 7 أكياس مادة اولية بولستير بوزن 30 كلغ، آلتين تستعمل في طحن واعادة تدوير البلاستيك واخرى خاصة بصناعة الاكواب البلاستيكية.

وقد رفع ضد صاحب الورشة تهم ممارسة نشاط تجاري قار دون القيد في السجل التجاري، عدم التقيد بشروط النظافة، انعدام الوسم في المنتوج وتغيير ارض ذات طابع فلاحي الى طابع صناعي.

أما العملية الثانية، فقد تم فيها تفكيك ورشة سرية لصناعة مادة الشمة والتبغ بطريقة غير قانونية اين تم ضبط بداخلها 1800علبة من مادة الشمة نوع أصيلة وآلتين الاولى تستعمل لتحضير وطحن مادة الشمة والثانية خاصة بالتوظيب.