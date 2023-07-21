وهران: الدرك يوقف عصابة تسببت في وفاة زوج ضحية تعرضت للسرقة خلال محاولته اللحاق بهم

تمكنت عناصر الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بالدار البيضاء من وضع حد لعصابة تنشر الرعب وتعتدي على المواطنين بسلبهم ممتلكاتهم بجبل “المرجاجو” بأعالي وهران، وكذا الطنف البحري.

حيث جاءت العملية بناءا على تعرض رعية أجنبية لسرقة حقيبتها اليدوية أين حاولها زوجها اللحاق بالسارق غير انه تعثر و تعرض للسقوط بمنحدر صخري مما أدى إلى وفاته وهو الأمر الذي أثبتته معاينة الطبيب الشرعي الميدانية.

وبعد استصدار اذونات بالتفتيش صادرة عن وكيل الجمهورية تم تشكيل دورية من طرف أفراد الفرقة مدعمين لفرقة البحث والتحري

ليتم تفتي مساكن المشبوه فيهم وتوقيف خمسة أشخاص مشتبه فيهم محل عدة شكوى سابقة وحجز أسلحة بيضاء ومبلغ مالي قدره 13 مليون سنتيم وهواتف نقالة.

ومواصلة للتحقيق وباستغلال الأجهزة التقنية المثبتة على مستوى مقر المجموعة تم تحديد هوية المتورط في قضية سرقة الرعية الأجنبية و يتم توقيفه. وبعد استيفاء الإجراءات القانونية تم تقديم المتورطين الخمسة أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة وهران حول جناية تكوين جمعية أشرار بإحداث جناية السرقة بالتعدد والتهديد، كما تم تقديم المتورط في قضية سرقة الرعية الأجنبية حول جنحة السرقة.