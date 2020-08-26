وهران: الدرك يوقف 14 حراقا و4 منظمي إبحار سري ويسترجع قاربين فاخرين

تمكنت عناصر من الفرقة الإقليمية لدرك قديل بوهران من إحباط مخطط إبحار سري لـ 15 حراقا من بينهم منظم رحلات.

العملية تمت خلال دوريات روتينية لذات العناصر بإحدى شواطئ بلدية قديل اين تم الانتباه لمجموعة من الشباب في العشرينيات والثلاثيتيات من العمر كانوا بصدد التحضير للانطلاق في رحلة ابحار سري لبلوغ الضفة الأخرى من البحر الأبيض المتوسط على متن زورق مطاطي ذات محرك 60 حصانا، أين تم حجزه بعد توقيف الحراقة الـ 15 المنحدرين من مختلف ولايات الوطن.

وفي عملية ثانية تمكنت عناصر من المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بوهران من الإطاحة بثلاثة منظمين لرحلات إبحار سري بقديل استغلالا لمعلومات تفيد بتحركات مهربي بشر بالمنطقة ليتم بعد خطة محكمة التنفيذ إلقاء القبض عليهم واسترجاع قارب نزهة نصف صلب مزود بمحرك ذي 250 حصانا والتي تعتبر من بين القوارب التي يمكنها بلوغ السواحل الإسبانية في ظرف وجيز عبر رحلات Vip..