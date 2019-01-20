وهران.. السجن 7 و8 سنوات للمعتدين على سائقي الطاكسي

قضت محكمة الجنايات الإبتدائية لوهران اليوم أحكام بين 8 و7 سنوات سجنا لثلاثة أشخاص متهمين بمحاولة القتل سائقي سيارة الطاكسي.

كما برأت المحكمة إثنين آخرين من المتابعين بنفس التهم.

وكان ممثل النيابة العامة إلتمس السجن المؤبد في حق المتهمين الثلاثة الأوائل و20 سنة سجنا في حق المتهمين الآخرين.

وتمت محاكمة المتهمين الخمسة المقيمين بدوار بوجمعة اليوم في إطار قضيتي إعتداء على سائقي سيارة أجرة وسرقة سيارتيهما.

وتعود وقائع القضية إلى جويلية 2015،عندما سجلت الشرطة شكاوى اثنين من ضحايا إعتداء عنيف وسرقة سيارتيهما.

من قبل زبائن ركبوا من وسط المدينة ليعتدوا عليهما عند إيصالهم شرق وهران بمساعدة شركاء كانوا ينتظرونهم.

وقد تلقى أحد السائقين طعنات بالسكين أدخلته المستشفى لمدة 12 يومًا وسببت له عجزا لمدة 35 يومًا.

وإستناداً إلى المؤشرات والأوصاف التي قدمها الضحايا تمكنت الشرطة من التعرف على أحد المعتدين.

الذي اعترف بالوقائع وأدلى بمعلومات حول أربعة آخرين.