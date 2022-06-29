وهران: الشرطة تحجز 25 ألف و640 قرصا مهلوسا وتطيح بـ 4 مروّجين

تمكنت عناصر من أمن دائرة بئر الجير بولاية وهران من الإيقاع بشبكة إجرامية مختصة في المتاجرة بالمؤثرات العقلية. تورط فيها 4 أشخاص تتراوح أعمارهم ما بين 30 إلى 50 سنة.

وحسب المعلومات المتوفرة لدى “النهار”، فقد ضبطت المؤثرات العقلية بمسكن حولوه إلى وكر للتخزين لتضليل الأمن والتمويه عن نشاطهم الإجرامي. حيث قدرت كمية المؤثرات العقلية بـ 25640 قرصا من مختلف الأنواع. بالإضافة إلى حجز مبلغ مالي من عائدات الترويج يقارب 150 مليون سنتيم و 3 مركبات فاخرة كانت تستخدم في نقل هذه السموم.

العملية النوعية تمت بعد الاستغلال الميداني لمعلومات مؤكدة. مفادها قيام أحد أفراد الشبكة بترويج هذه السموم متخذا من مسكنه وكرا للتخزين قبل توزيعها على مستوى الأحياء الشعبية.

وبعد عمليات ترصد لتحركاته واستصدار إذن من وكيل الجمهورية لدى محكمة فلاوسن بالتفتيش مع تمديد الإختصاص المؤشر عليه من قبل وكيل الجمهورية لدى محكمة قديل، تم توقيف 4 أشخاص مسبوقين قضائيا أحدهم محل بحث في قضايا مماثلة مع حجز 25640 قرص مهلوس من المؤثرات العقلية من مختلف الأنواع. ومبلغ مالي من عائدات الترويج يقارب 150 مليون سنتيم إلى جانب 3 مركبات فاخرة.

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مكنت عناصر من فرقة البحث والتدخل التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية بوهران من تفكيك شبكة إجرامية منظمة متكونة من 10 أشخاص. من بينهم 7 مسبوقين قضائيا. وتتراوح أعمار أفراد الشبكة الإجرامية ما بين 36 و46 سنة. تم ضبط بحوزتهم 29 كلغ و 600 غ من القنب الهندي. وهي العملية النوعية التي تم تنفيذها إستغلالا لمعلومات تم على إثرها تشديد المراقبة والترصد للمشتبه فيهم قبل وضع حد لنشاطهم الإجرامي. وبعد استصدار إذن من وكيل الجمهورية لدى محكمة قديل بالتفتيش والتوقيف وتمديد الإختصاص. تم الإيقاع بأفراد الشبكة وحجز كمية المخدرات. إلى جانب 16 هاتف نقال من مختلف الأنواع ومبلغ 20.000دج من عائدات المتاجرة. بالإضافة كذلك إلى 4 مركبات كانت تستعمل في نقل هذه السموم.

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