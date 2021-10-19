وهران: الشروع في إنجاز مصنع لإنتاج الحديد المصفح بمركب “توسيالي”

كشف عضو مجلس إدارة مركب الحديد و الصلب “توسيالي” المكلف بالعمليات بالجزائر، عن الشروع في إنجاز مصنع لإنتاج الحديد المصفح. بطاقة إنتاجية تقدر بـ 2 مليون طن سنويا شهر نوفمبر.

وقال ذات المسؤول في تصريح لوكالة الانباء الجزائرية أنه تم الانتهاء تقريبا من جميع الإجراءات الإدارية. بما فيها تحضير الأرضية لهذا المصنع المتواجد بمحاذاة باقي وحدات المركب. وستنطلق الأشغال شهر نوفمبر المقبل وتحديد آجال إنجازه 30 شهرا على أقصى تقدير.

مضيفا، أن هذا المصنع سيسمح بتلبية حاجيات شركات المناولة والمؤسسات الصغيرة. والرفع من نسبة الإدماج في المجال الصناعي ويساهم في تقليص فاتورة استيراد هذا المنتوج. كما سيوفر أزيد من 2000 منصب شغل مباشر وغير مباشر.

و يستخدم الحديد المصفح في صناعة هياكل السيارات وقطع غيار المركبات والتجهيزات الإلكترونية المنزلية و غيرها.

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