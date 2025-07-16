وهران..الشروع في توزيع المياه للساكنة في المقطع

أعلنت شركة المياه والتطهير لولاية وهران “سيور”، عن الشروع في الاستئناف التدريجي لتوزيع المياه الصالحة للشرب في المقطع.

ويأتي استئناف توزيع المياه، بعد عودة الإنتاج بمحطة تحلية مياه البحر المڨطع و الإنتهاء من مرحلة ملء القنوات والخزانات الرئيسية.

وجاء في بيان الشركة “تعلم شركة سيور زبائنها الكرام”. “أنه بحمد الله، بعد عودة الإنتاج بمحطة تحلية ماء البحر المڨطع”. و”الإنتهاء من مرحلة ملء القنوات والخزانات الرئيسية، تم الشروع في الإستئناف التدريجي”. “لتوزبع الماء الصالحة عبر مختلف الجهات المعنية”.

“نشكر مواطنينا الكرام على تفهمهم وصبرهم، ونتقدم باعتذارنا عن أي إزعاج أو ضرر قد نجم عن هذا الأمر الخارج عن نطاقنا”.

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