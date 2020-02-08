وهران: الشروع في عملية تزفيت وتكسية طرقات المدينة

ستشرع مصالح ولاية وهران، مساء يوم غد الأحد، في تزفيت وتكسية العديد من الشوارع الرئيسية بعدد من الأحياء والمحاور الطرقية.

وستشمل كمرحلة أولى 28 شارع ومحور تابعة لخمسة مندوبيات بلدية (سيدي الهواري، سيدي البشير، الأمير، البدر والصديقية)، على طول 9،562 كلم، على أن تتبعها عملية ثانية لاحقا لتشمل باقي المندوبيات البلدية.

وستشمل هذه العملية المندوبية البلدية سيدي الهواري: شارع بوقطب – شارع مقدم نابلسي- شارع الحدائق – ساحة كليبر Place kleiber- شارع Edgard weber – شارع محالي مخطار- شارع بلزرق قادة – ساحة Place de la Perle

كما ستشمل المندوبية البلدية سيدي البشير: شارع بن حدو ميلود – شارع قافايتي كرازازي- شارع الاخوة نياطي – شارع كراشاي الغازي- نهج العقيد لطفي – شارع عبد الرحمن ميرة.

بالإضافة الى المندوبية البلدية الأمير: شارع ضيف الله جيلالي – شارع زياني ميلود- شارع ولد قارة سعيد – شارع صدوق الحاج

والمندوبية البلدية البدر: نهج شكيب أرسلان – شارع ترابي عبد الرحمن- شارع بلعيد حسنية – شارع رامو عبد القادر- شارع شرفاوي عبد القادر

المندوبية البلدية الصديقية: شارع مسود عبد الحميد – شارع بوطالب بلخير- شارع 25م مطلع الفجر- شارع جندي بوخلوة شيخ- شارع عبد الله بن محمد.

ودعت ولاية وهران، المواطنين القاطنين بهذه الأحياء تسهيل هذه العملية، وتفادي ركن السيارات في الفترة المسائية على طول هذه الشوارع، وذلك خلال فترة الأشغال التي ستنطلق مساء يوم غد الأحد.