وهران : العثور على جثة جد متعفنة لامرأة داخل مستشفى عين الترك

إهتز مستشفى مجبر تاني بعين الترك في وهران على وقع العثور على جثة امرأة في حالة جد متقدمة من التعفن داخل المؤسسة الاستشفائية.

أكدت مصادر النهار انها كانت بذات المكان خلال رمضان اياما قبل عيد الفطر دون الانتباه لها. الجثة التي تم اكتشافها والتي تعود لامراة تبقى أسباب وفاتها غامضة.

حيث تم ابلاغ مصالح الامن للتحقيق في القضية بعد نقل الجثة إلى مصلحة الطب الشرعي لتحديد أسباب الوفاة والوقوف على ملابسات القضية.

التي اهتز لها المستشفى الذي يشهد توترا وغليانا شديدين عقب تعيين مديرة جديدة على رأسه وإحالة المدير السابق على التقاعد.

الأمر الذي ادخل المؤسسة في جملة من الصراعات نتيجة رفض الأطباء قرار تنصيبها.

ردت عليه هذه الأخيرة بكونها وقفت على العديد من التجاوزات منذ تعيينها.