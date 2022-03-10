وهران.. العثور على طفلة متوفية وعليها آثار ضرب ببلدية الكرمة

تدخلت مصالح الحماية المدنية، لأجل نقل طفلة تبلغ 10 سنوات عثر عليها متوفية داخل مسكن طابق ارضي ببلدية الكرمة ولاية وهران.

وأوضح بيان ذات المصالح، أن الجثة التي عثر عليها بالمكان المسمى حي الأمال رقم 08، تظهر عليها علامات الضرب.

وقد تم نقلها الى مصلحة حفض الجثث مستشفى 01 نوفمبر، فيما فتحت مصالح الأمن تحقيقا في الحادثة.

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تسبب إنفجار سيارتين داخل مرآب صبيحة اليوم الثلاثاء، في وفاة شخص متفحم وإصابة آخر بجروحج خطيرة بحي مرفال ولاية وهران.

وحسب المعلومات المتوفرة لدى “النهار”، فقد لقي صباح اليوم شخص في الأربعينات من العمر حتفه. فيما أصيب آخر في حادث إنفجار سيارتين بمرآب تابع لمسكن فردي. متكون من طابق أرضى وطابق أول بحي مرافال في وهران.

كما تنقلت وحدات الحماية المدنية إلى عين المكان فور تلقيهم نداء النجدة، أين تمت السيطرة على الحريق مع منع إنتشاره إلى باقي المرآب. وكذا باقي المساكن المجاورة له. حيث تم تسجيل وفاة شخص يبلغ من العمر حوالي 38 سنة متوفي متأثرا بالحروق التي تعرض لها.

كما تمكنت مصالح الحماية المدنية من إنقاذ شخص يبلغ من العمر حوالي 35 سنة يعاني من حروق سطحية. حيث تم تقديم له الإسعافات الأولية قبل تحويله نحو مصلحة الاستعجالات بمستشفى وهران الجامعي.

من جهته وفور سماعه بحادثة حريق سيارتين اثر انفجار قارورة السير غاز بأحداهما في مراب بالطابق الارضي لمسكن متكون من طابق اول بحي المجاهد بلعلوي محمد بمارافال صباح اليوم، توجه السعيد سعيود والي ولاية وهران مباشرة إلى مكان الحادث. ليقف على ما خلفه من خسائر مادية وبشرية وليواسي العائلة المتضررة. حيث ان الحادثة تسببت في موت فرد من العائلة و إصابة اخر بحروق من الدرجة الأولى.

كما تنقل بعدها الوالي إلى المستشفى، أين تم نقل الشخص المصاب بالحروق ليتابع حالته الصحية ليقوم بعدها بإصدار تعليمات إلى كل من مدير ديوان الترقية والتسيير العقاري ومدير السكن ورئيس المجلس الشعبي البلدي لبلدية وهران، واطار مكلف من ديوان الوالي بالتكفل بالعائلة المتضررة والأضرار التي الحقت بها جراء هذه الحادثة.