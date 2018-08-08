وهران.. العثور على 720 صفيحة “كيف” تطفو بعرض البحر بكوراليس

فيما ضبط شاب كان على متن جاتسكي 29 كلغ بالقرب من الجزيرة المسطحة

قامت مصالح الدرك الوطني باقليم بلدية بوسفر في وهران بعمليات تمشيط واسعة على طول الشريط الساحلي،

بعد العثور على 720 صفيحة من المخدرات سعة 100 غرام كيف للواحدة تطفو فوق سطح المياه بمنطقة صخرية تابعة لشاطئ كوراليس تم تحويلها إلى القيادة الجهوية للدرك الوطني بوهران.

في نفس السياق كان شاب قد عثر أمس بينما كان على متن جاتسكي سكي بالقرب من الجزيرة المسطحة 8 كلم عن شاطئ بوسفر على طرد يطفو فوق سطح البحر،

حيث وبعد إبلاغ حرس السواحل تبين أن الطرد كان يحوي مخدرات قدرتها مصادرنا بـ29 كلغ كيف تم حجزها وتسليمها للجهات الأمنية المختصة.