وهران: القاء القبض على مشعوذ يمارس النصب والاحتيال بطقوس السحر

تمكنت فصيلة المساس بالآداب العامة التابعة لفرقة مكافحة الجرائم الكبرى بأمن ولاية وهران من الإطاحة بشخص في عقده السادس متورط في قضية النصب والاحتيال عن طريق ممارسة طقوس السحر والشعوذة. وأفعال العرافة والتنبؤ بالغيب لسلب ثروة الغير وعرض مواد مجهولة. على أساس أدوية مضرة بالصحة العموم

وحسب البيان فقد جاءت هذه بعد المعلومات المحصل عليها من قبل عناصر الفصيلة والتي مفادها قيام المشتبه فيه باتخاذ مسكنه وكرا لممارسة طقوس السحر والشعوذة. أين يتوافد عليه أشخاص مشتبه فيهم.

وبعد مراقبة وترصد نشاطه وإستيفاء كافة الإجراءات القانونية مع وكيل الجمهورية لدى محكمة فلاوسن وإستصدار إذن بالتفتيش.تم مداهمة المكان أين كانت النتيجة إيجابية بتوقيف المشعوذ .

كما أسفرت العملية عن حجز ، مجموعة من الصور لأشخاص،كتابات ورموز وطلاسم، مجموعة من القدورمختلفة الأنواع والأحجام مجموعة من الأقفال الحديدية KADNAT مختلفة الأحجام. مجموعة من العقاقير تستخدم في عملية السحر ،وخلطات على شكل أدوية ومعدات أخرى تستعمل في السحر والشعوذة.ليتم تحرير إجراء قضائي ضد ه قدم بموجبه أمام العدالة أي صدر في حقه امر إيداع.