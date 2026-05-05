وهران: القضاء على السوق الفوضوي بحي “بتيلاك”
بقلم أسماء
قامت خلية البيئة وحماية المحيط بديوان والي وهران، بإزالة السوق الفوضوي. والتوسعات الفوضوية بالمحيط الخارجي بحي البحيرة الصغيرة (بتيلاك) بمندوبية ابن سينا.
وجاءت عملية هدم السوق، تنفيذا لتعليمات ابراهيم أوشان والي ولاية وهران. الرّامية إلى محاربة الأسواق الفوضوية، واحتلال الأرصفة والطريق العمومي.
وتمت العملية بالتنسيق مع قسم الطرق والمرور لبلدية وهران.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
رابط دائم : https://nhar.tv/781pg