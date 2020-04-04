وهران: الكلوروكين يعطي نتائج جيدة في علاج مرضى كورونا

أكدت رئيسة مصلحة الأمراض المعدية بالمركز الإستشفائي الجامعي بوهران، أن بروتوكول العلاج بـ”الكلوروكين”، لمرضى فيروس كورونا، أعطى نتائج مشجعة للأغلبية.

وفي تصريح لوكالة الأنباء، كشفت ذات المتحدثة، أن المصلحة التي تتكفل بعلاج أكثر من نصف الحالات المؤكدة بفيروس كورونا بوهران، قامت بتسريح يوم أمس الجمعة أولى ثلاث حالات تعافت بشكل نهائي من فيروس كورونا.

وأشارت الأستاذة، إلى أن جميع المرضى الذين يعالجون في المصلحة وفق هذا البرتوكول العلاجي، والذي شُرع في تطبيقه منذ عشرة أيام، يوجدون في حالة جيدة.

وأوردت المسؤولة، أن حتى الحالات التي وصلت إلى المصلحة في حالة “خطيرة”، بدأت تتعافى شيئًا فشيئًا.

وأضافت نجاة موفق، أنه لا يمكن في الوقت الحاضر الجزم بأن الكلوروكين هو السبب الوحيد لشفاء هؤلاء المرضى، لأن الشفاء من الفيروس يمكن أن يكون عفويًا في بعض الأحيان.

وقالت البروفيسور موفق، أن المصلحة مستمرة في تقديم العلاج بالكلوروكين للحالات المصابة بالفيروس، على أمل الحصول على أكبر نسبة من الشفاء.