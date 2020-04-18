وهران: المتابعة القضائية لمواطنين شيدوا بنايات فوضوية على أراضي فلاحية

باشرت مصالح دائرة بئر الجير ومصالح بلدية حاسي بونيف، بوهران، رفقة المصالح الأمنية، عملية هدم مجموعة من البنايات الفوضوية كانت في طور التشييد على مستوى بلدية حاسي بونيف.

وحسب ولاية وهران، فقد تعدى أصحاب البنايات الفوضوية على أراض ذات طابع فلاحي، مستغلين الظرف الحساس الذى تمر به بلادنا.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، المتمثلة في المتابعات القضائية ضد المتسببين فيها، مع حجز آلة موجهة للحفر وكذا مواد البناء، إضافة إلى إزالة كل أشكال الربط العشوائي بشبكة المياه عبر القناة الرئيسية.