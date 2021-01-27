وهران: الوالي ومدير الحماية المدنية يتكفلان بالعون “عباس عبد العالي”

كشفت المديرية العامة للحماية المدنية لولاية وهران، أنه تم التكفل بالحالة الصحية والإجتماعية للعون عباس عبد العالي.

وأضاف بيان لذات المصالح، أن العون عباس عبدالعالي قد تعرض لحادث مرور جسماني أدى إلى عجزه عن الحركة.

وقد باشر مدير الحماية المدنية لولاية وهران العقيد سويكي محفوظ بالقيام بمجموعة من الإجراءات الإدارية من أجل التكفل به.

وقام المدير بطلب إرسالية لوالي الولاية من أجل مساعدة العون عباس عبدالعالي خاصة تلك المتعلقة بالوضعية السكنية.

وأوضح البيان، أن الوالي كلّف رئيسة دائرة بوتليليس لدراسة ملف طلب الإستفادة من سكن إجتماعي للعون عباس عبدالعالي.