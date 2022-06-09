وهران: امضاء اتفاقية شراكة بين huawei ولجنة ألعاب البحر الأبيض المتوسط

تم بفندق الباي بوهران امضاء اتفاقية شراكة بين لجنة تنظيم العاب البحر الأبيض المتوسط في طبعتها التاسعة عشر ومجمع هواوي HUAWEI الذي بعتبر اكبر شريك للجزائر في مجال تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات.

محافظ لجنة العاب البحر الأبيض المتوسط عزيز درواز أكد ان مرافقة مجمع هواوي لالعاب البحر الأبيض المتوسط التي ستحتضنها الباهية وهران تعد فرصة وتمهيدا لافاق مستقبلية سيتم خلالها استحداث المزيد من الشراكات والاستثمارات بالجزائر في مجال الرقمنة وتكنولوجيات الاتصال الحديثة.

فيما أشار نائب الرئيس التنفيذي لشركة هواوي بمنطقة شمال إفريقيا فيليب وونڨ إلى التزاماتهم بمواصلة االاستثمار في الجزائر بعد اكثر من 20 سنة من تواجد هواوي بالجزائر ومرافقتها لمختلف متعاملي الهاتف النقال، المؤسسات الاقتصاديين والجامعات مؤكدا ان تظاهرة العاب البحر الابيض المتوسط التي حظيت شركة هواوي بشرف مرافقة الجزائر في تنظيمها من خلال الدعم الذي ستقدمه في مجال التجهيزات التكنولوجية ستجعل من مدينة وهران الساحلية ذات الموقع الاستراتيجي والتي ستحتضنها من 25 جوان إلى السادس من جويلية بوابة لإبراز صورة مشرّفة عن الجزائر بالمنطقة المتوسطية والعالم اجمع.