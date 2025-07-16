وهران.. انتشال جثة غريق مفقود في البحر

تمكنت مصالح الحماية المدنية، صباح اليوم الأربعاء، من انتشال جُثة غريق مفقود في البحر بولاية وهران.

وأوضحت ذات المصالح، أن الضحية من جنس ذكر يبلغ من العمر 25 سنة تم تحويله إلى مصلحة حفظ الجثث بالمستشفى المحلي.

وكانت مصالح الحماية المدنية، قد تدخلت أمس على الساعة 22سا35د من أجل البحث عن شخص غريق في البحر بمركب الأندلس. ببلدية العنصر دائرة عين الترك.

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