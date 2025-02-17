وهران.. اندلاع حريق في مستودع بسيدي الشحمي

اندلع حريق، مساء اليوم الاثنين، داخل مستودع لتجميع النفايات البلاستيكية، بمنطقة شطيبو، بلدية سيدي الشحمي، دائرة السانية بولاية وهران.

وبحسب بيان للحماية المدنية، تدخلت مصالحها مساء اليوم، في حدود الساعة 20:31، من أجل إخماد حريق شبَّ في مستودع لتجميع نفايات مادة البلاستيك، بالمكان المسمى شطيبو، ببلدية سيدي الشحمي دائرة السانية.

وسخرت مصالح الحماية المدنية لهذا التدخل 5 شاحنات إطفاء وسيارتي إسعاف. وتمت السيطرة على الحريق ومنع انتشاره، فيما لا تزال عملية الإخماد متواصلة.