وهران.. انطلاق أول تجربة علاجية عن طريق غرفة أوكسجين الضغط

انطلقت، في ولاية وهران، أول تجربة علاجية عن طريق غرفة أوكسجين الضغط العالي على مستوى المستشفى الجامعي.

كما تعتبر، التقنية هي الأولى من نوعها على مستوى مستشفيات التراب الوطني على غرار وهران. وتقوم الغرفة بتوليد أوكسجين خالص 100 بالمائة.

وتعالج الغرفة، العديد من الحالات منها الحروق والتسمم بأول أكسيد الكربون.

وتضمن المعالجة بالأكسجين عالي الضغط تنفس الأكسجين النقي في بيئة مضغوطة. وهي طريقة علاج معروفة لمرض تخفيف الضغط (داء الغواص). وهو أحد المخاطر المحتملة للغوص تحت المياه. أما الحالات الأخرى التي يتم علاجها باستخدام المعالجة بالأكسجين عالي الضغط فتتضمن حالات العدوى الخطيرة. وتكوّن فقاعات هواء في الأوعية الدموية، والجروح التي قد لا تلتئم بسبب داء السكري أو الإصابة الإشعاعية.

وفي غرفة المعالجة بالأكسجين عالي الضغط، يتم زيادة ضغط الهواء من حولك مرتين إلى ثلاث مرات أعلى من ضغط الهواء الطبيعي. وفي هذه الظروف، يمكن أن تجمع رئتاك مزيدًا من الأكسجين أكثر بكثير مما يمكن تنفسه من الأكسجين النقي في ضغط الهواء الطبيعي.

وعندما يحمل دمك هذا الأكسجين الزائد إلى جميع أجزاء جسمك، فهذا يساعد على مكافحة البكتيريا. وتحفيز إطلاق مواد تسمى بعوامل النمو والخلايا الجذعية، والتي تعزز عملية الالتئام.

لماذا يتم إجراء ذلك

كما تحتاج أنسجة جسمك إلى كمية كافية من الأكسجين لتؤدي وظيفها. وفي حال تعرض الأنسجة للإصابة، ستحتاج إلى مزيد من الأكسجين لتبقى حية. وتزيد المعالجة بالأكسجين عالي الضغط من كمية الأكسجين التي يمكن أن يحملها الدم. ومع تكرار العلاج في مواعيد محددة، تعمل مستويات الأكسجين الإضافية المؤقتة على تحفيز مستويات الأكسجين الطبيعية في الأنسجة. حتى بعد الانتهاء من العلاج.