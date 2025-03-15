وهران: انطلاق حملة كبرى لإصلاح التسربات المائية

أشرف والي ولاية وهران، سمير شيباني، اليوم السبت، بالقرية المتوسطية، على إعطاء إشارة انطلاق حملة كبرى لإصلاح التسربات المائية عبر إقليم الولاية.

وحسب مصالح ولاية وهران، العملية تمت بحضور رئيس المجلس الشعبي الولائي، الأمين العام للولاية، المفتش العام لوزارة الري. المدير العام للجزائرية للمياه، مديرة الموارد المائية، مدير شركة سيور، مدراء الهيئة التنفيذية، إطارات الولاية. رئيس المجلس الشعبي البلدي لبلدية بئر الجير، وأسرة الإعلام.

كما جرت الحملة بمشاركة 19 وحدة تابعة للجزائرية للمياه بهدف إصلاح حوالي 525 تسربا مائيا عبر 09 دوائر بولاية وهران.

ولإنجاح هذه العملية تم رصد كل الموارد البشرية و المادية اللازمة،حيث تم تجنيد 100 عون بين أعوان. إطارات ومشرفين موزعين على 30 فرقة تدخّل،كما تم تسخير عديد الموارد المادية الهامة منها آلات حفر ،شاحنات، وغيرها.

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