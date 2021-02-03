وهران: انطلاق عملية تلقيح مستخدمي المركز الاستشفائي الجامعي الدكتور بن زرجب

انطلقت اليوم الأربعاء، بالمصلحة الجديدة للعلاج بالأشعة، بالمركز الاستشفائي الجامعي الدكتور بن زرجب عملية التلقيح ضد فيروس كورونا.

وحسب بيان المستشفى، فقد تم تخصيص 50 جرعة من “سبوتنيك v”الروسي للمستشفى الجامعي بوهران.

وتمت عملية التلقيح بحضور المدير العام للمركز الاستشفائي الجامعي، بطواف حاج والامين العام، علايلي نور الدين، وكافة الطاقم الإداري .

وقدتم إجراء أول عملية تلقيح بالمستشفى للبروفيسور بن أحمد محمد الأمين، رئيس مصلحة الإنعاش والتخدير.

ليأتي الدور بعد ذلك على بقية الطاقم الطبي والشبه والطبي الذي يتواجد في الصفوف الأولى لمكافحة جائحة كورونا.

وتعد خطوة أولى على أن تتواصل العملية التي استحسنها الجميع لتشمل لاحقا كل مستخدمي القطاع لحمايتهم من الإصابة بالوباء القاتل.