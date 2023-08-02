قناة النهار وهران : انطلاق قوافل اعانات تضامنية لفائدة المتضررين من الحرائق بقلم قناة النهار نشر في 02 أوت 2023 - 16:14 شارك غرِّد أرسل 24 0 وهران : انطلاق قوافل اعانات تضامنية لفائدة المتضررين من الحرائق إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/ZvGG2 اقرأ أيضا شاهد..وزير الشؤون الدينية يؤدي تحية المسجد خلال زيارته إلى ميلة قناة النهار 18 جويلية رئيس الجمهورية يغادر أرض الوطن متوجها إلى دولة قطر الشقيقة قناة النهار 15 جويلية طالع هابط: الماء في أدرار يضيع أمام أعين المواطنين الذين يموتون عطشا .. من المسؤول قناة النهار 23 جويلية شاهد..حـ.ـرائق مهولة بعدد من ولايات شرق الوطن قناة النهار 24 جويلية صريح جدا : هكذا كانت أجواء عودة الحجاج الجزائريين من البقاع المقدسة قناة النهار 16 جويلية مشاهد مباشرة من البويرة..الحراـ.ـئق تلتهم الغطاء النباتي قناة النهار 24 جويلية سيدي بلعباس / عماد يحقق أمنية والدته المرحومة بنيله لشهادة البكالوريا قناة النهار 18 جويلية بجاية: وزير الداخلية و زيرة التضامن يقدمان تعازي بإسم رئيس الجمهورية لعائلات ضحايا الحرائق قناة النهار 30 جويلية هذا ماقاله الحاصل على المرتبة الأولى بعد تلقيه مكالمة وزير التربية والتخصص الذي يحبذه في الجامعة قناة النهار 17 جويلية وصول رئيس الجمهورية إلى شنجن لمواصلة برنامج زيارة دولة قناة النهار 20 جويلية