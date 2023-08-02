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قناة النهار

وهران : انطلاق قوافل اعانات تضامنية لفائدة المتضررين من الحرائق

بقلم قناة النهار
وهران : انطلاق قوافل اعانات تضامنية لفائدة المتضررين من الحرائق
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وهران : انطلاق قوافل اعانات تضامنية لفائدة المتضررين من الحرائق

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