وهران..انقاذ سيدة وابنتها من الاختناق بالغاز المنبعث من سخان الماء

تمكنت عناصر من الوحدة الثانوية علي موسى للحماية المدنية بحي بن زرجب في وهران من انقاذ أم وابنتها تعرضتا لاختناق بالغاز داخل مسكنهم العائلي اثر استنشاقهما لغاز أحادي أكسيد الكربون المنبعث من سخان الماء.

فبعد تلقي الوحدة لنداء النجدة تنقلت الاسعافات إلى عين المكان أين تم إنقاذ الأم البالغة من العمر حوالي 44 سنة وطفلتها الرضيعة ذات 11 شهرا اللتين كانتا تعانيان من ضيق في التنفس.

حيث تم تقديم لهما الإسعافات الأولية اللازمة قبل تحويلهما إلى استعجالات مستشفى وهران الجامعي.