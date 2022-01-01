وهران: انقاذ 5 أفراد من عائلة واحدة من اختناق بالغاز بأرزيو

تدخلت عناصر من وحدة الحماية المدنية لارزيو بوهران لإنقاذ 5 أفراد من عائلة واحدة تعرضوا لاختناق بالغاز على مستوى حي بن بولعيد اثر استنشاقهم لغاز أول أكسيد الكربون.

العائلة المسعفة تتكون من أربعة أشخاص من جنس أنثى وواحد من جنس ذكر تتراوح أعمارهم بين 5 إلى 40 سنة كانوا يعانون من ضيق في التنفس جراء إستنشاقهم لغاز أول أكسيد الكربون المنبعث من سخان الماء حيث تم تقديم لهم الإسعافات الضرورية قبل تحويلهم على جناح السرعة نحو عيادة متعددة الخدمات بأرزيو.

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