وهران.. انهيار جدار بناية قيد الإنجاز يخلف وفاة طفل وإصابة آخر

تدخلت وحدات الحماية المدنية العملياتية على مستوى شارع تولة حمو بحي الدرب بلدية ودائرة وهران إثر حادث خطير تمثل في انهيار جزئي لجدار الواجهة بالطابق الثاني لبناية في طور الإنجاز متكونة من طابق أرضي وطابقين.

وأسفر الحادث عن وفاة طفل من جنس ذكر يبلغ من العمر حوالي 12 سنة، حيث وجد متوفيا بعين المكان، ليتم تحويل جثمانه إلى مصلحة حفظ الجثث بالمستشفى الجامعي لوهران.

كما تم تسجيل إصابة طفل آخر يبلغ من العمر حوالي 11 سنة تم نقله إلى إحدى المؤسسات الاستشفائية قبل وصول فرق الإسعاف التابعة لنا لتلقي العلاج اللازم.

كريمة سواڨ