وهران..انهيار سكنات قصديرية .. السلطات تقرر ترحيل سكان حي الصنوبر بأرض الشباط

ستشرع السلطات الولائية بوهران مساء اليوم الأحد في عملية ترحيل سكان حي الصنوبر بمنطقة أرض الشباط .

وستستفيد 96 عائلة مقيمة بحي الصنوبر من عملية الترحيل نحو سكنات جديدة.

وشهدت ليلة أمس حادث انهيار سكنات قصديرية بالمكان المسمى أرض شباط بلدية ودائرة وهران.

الحادث تسبب في وفاة 4 أشخاص بينهم أطفال وإصابة 13 شخصا بجروح متفاوتة.

ووفقا مصالح الحماية المدنية عن الحصيلة النهائية، والضحايا المتوفون تتراوح أعمارهم بين 5 سنوات و 43 سنة. 2 منهم جنس أنثى نقلتا من طرف الخواص. مع تسجيل إصابة 13 شخصا لهم جروح مختلفة، تتراوح أعمارهم بين 12 سنة و 75 سنة تم إسعافهم ونقلهم إلى المستشفى.

وفور ذلك تنقل وزير الداخلية إبراهيم مراد رفقة كل من محمد طارق بلعريبي، وزير السكن والعمران والمدينة، وصورية مولوجي وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة. و كذا المدير العام للأمن الوطني علي بداوي، والمدير العام للحماية المدنية بوعلام بوغلاف إلى مكان الحادث للوقوف على حجم الاضرار المسجلة، و يقف على ظروف التكفل بالمصابين و العائلات المتضررة، وكذا إصلاح مخلفات الإنزلاق في أحسن الآجال.