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قناة النهار

وهران.. انهيار طابقين لبناية قديمة يخلف قتيـ.ـلا و3 جـ.ـرحى في حالة خطيرة

بقلم قناة النهار
وهران.. انهيار طابقين لبناية قديمة يخلف قتيـ.ـلا و3 جـ.ـرحى في حالة خطيرة
الجزائر
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رابط دائم : https://nhar.tv/bAuZd
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