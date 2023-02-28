قناة النهار وهران.. انهيار طابقين لبناية قديمة يخلف قتيـ.ـلا و3 جـ.ـرحى في حالة خطيرة بقلم قناة النهار نشر في 28 فيفري 2023 - 22:46 الجزائر شارك غرِّد أرسل 79 0 رابط دائم : https://nhar.tv/bAuZd اقرأ أيضا المدية / إدراج اللغة الإنجليزية .. مطلب الأولياء في الروضات قناة النهار 17 فيفري تيزي وزو: زيارة إلى منزل الشهيد كريم بلقاسم لإسترجاع بطولاته قناة النهار 18 فيفري قبل الشهر الفضيل لحم الخروف بـ 2300 دج للكيلوغرام بعين الدفلى قناة النهار 12 فيفري "علي عون يوجه رسالة شديدة اللهجة إلى هذه الشركة" : راكم تحت المجهر..كل واحد يأخذ مسؤوليتو قناة النهار 12 فيفري مجتمع: الطهي على الحجر البركاني .. طريقة جديدة إعتمدها محمد بمحله لجذب الزبائن قناة النهار 23 فيفري وزير الفلاحة : يلزمنا 400ألف بقرة لتحقيق الاكتفاء في شعبة الحليب وسنسعى لتطويرها قناة النهار 21 فيفري لقاء خاص مع الفنانة "نوال زعتر" تكشف من خلاله عن عديد الأمور مرت بها في حياتها قناة النهار 10 فيفري "كيف تهـ.ـدّد أزمة الغذاء العالمية وجبة الزوالية بالجزائر "الكارانطيطة قناة النهار 11 فيفري دلال خير: طفل أصيب بشلل كامل ولم يتم تشخيص مرضه بعد وأمه تطلب المساعدة قناة النهار 10 فيفري "رئيس الجمهورية :" ماراناش بعاد على الإستقلال الغذائي قناة النهار 28 فيفري