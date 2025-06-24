وهران..ايداع المتورط في الاعتداء على فتاة بـ”الكيتور” الحبس

تمكنت شرطة وهران في ظرف قياسي وجيز من توقيف متورط في قضية الاعتداء على فتاة باستعمال السلاح الأبيض. وهذا بعد رصد منشور عبر مواقع التواصل الاجتماعي يبلغ فيه أحد الأشخاص عن قضية.

وجاءت العملية بعد الشكوى التي تقدمت بها الضحية لذات المصالح بخصوص تعرضها الى الضرب والجرح باستعمال سلاح من نوع كيتار. لتباشر ذات المصالح تحرياتها الميدانية مكنت باستعمال الوسائل التقنية من تحديد هوية المشتبه فيه في ظرف قياسي وجيز. وتوقيفه بالتنسيق مع مصالح الشرطة بالأمن الحضري 18 .

وبعد إتمام الإجراءات القانونية مع وكيل الجمهورية لدى محكمة فلاوسن. واستصدار إذن بالتفتيش أسفرات العملية عن حجز أداة الجريمة، وأسلحة بيضاء محظورة من مختلف الأحجام. واللباس المستخدم في عملية الجرم، ليتم تقديم المتورط أمام العدالة. أين صدر في حقه أمر إيداع.

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