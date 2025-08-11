وهران.. ايداع 3 أشخاص وحجز قرابة 10 كلغ من المخدرات

تمكن عناصر الشرطة فرقة البحث و التحري من الاطاحة بمروجي للسموم وسط الأقاليم الحضرية،أين أسفرت العملية عن توقيف 3 أشخاص و حجز كمية من المخدرات الكيف المعالج قدر وزنها ب 9 كلغ و 700 غرام و مبلغ مالي من عائدات الترويج و مركبة نفعية كانت تستعمل لنقل هذه السموم.

وجاءت العملية استغلالا لمعلومات واردة إلى ذات المصالح مفادها قيام أفراد الشبكة بنقل والمتاجرة في هذه السموم متخذين من مساكنهم وكرا لتخزين وترويج هذه السموم وسط قطاع الاختصاص،بعد مراقبة وترصد تحركاتهم ونشاطهم الاجرامي،وتحديد هوياتهم ومكان تواجدهم،واستيفاء كافة الإجراءات القانونية مع وكيل الجمهورية لدى محكمة السانية، تم وضع خطة محكمة أسفرت عن الإيقاع بهم الواحد تلو الآخر، وحجز الكمية المضبوطة، ليتم تحرير إجراء قضائي ضدهم، قدموا بموجبه أمام العدالة أين صدر في حقهم أمر إيداع.