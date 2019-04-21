وهران: بالصور .. الأمطار تُغرق المنطقة الصناعية وتعزل قاطني حي 500 مسكن بسيدي معروف

تسببت الأمطار التي شهدتها مدينة وهران، خلال الأيام الثلاثة الأخيرة في قطع العديد من الطرقات، وشل حركة المرور.

وتم شل الطرقات على مستوى المنطقة الصناعية لحي النجمة شطيبو، أين تتواجد شوروم أكبر علامات السيارات كشوفرولي وفولزفاقن وفورد.

المشهد أصبح يتكرر بعد كل تساقط للأمطار، بسبب عدم استغلال محطات الضخ لامتصاص المياه المتساقطة.

كما غمرت سيول الأمطار حي 500 مسكن بسيدي معروف، التابعة لبلدية سيدي الشحمي بوهران، أين أغلقت الطرقات والممرات

ووصلت إلى منازل السكان، الذين وجدوا أنفسهم محتجزين ومحاصرين بالمياه، بعد شل المياه لحركة السير والمرور، أمام غياب البالوعات

وانسداد قنوات الصرف الصحي، كما حولت ممرات الحي إلى شبه مسابح، الوضع الذي استاء منه قاطنو حي 500مسكن بسيدي معروف

أمام كل تساقط للأمطار، حيث أصبح الأمر نقمة عليهم بسبب قضائهم ليالي بيضاء في العراء، خوفا من ارتفاع منسوب المياه.

وكذا تماطل السلطات المحلية في التدخل والإلتفات لمطالبهم التي لم تجد آذانا صاغية منذ أكثر من 5 سنوات.