وهران.. بداية من الغد إنطلاق عملية بيع الأضاحي المستوردة بهذه الأماكن 

أعلنت مصالح ولاية وهران اليوم في بيان لها عن بداية عملية بيع الأضاحي المستوردة بداية من يوم الغد الاحد.

وأكدت المصالح ذاتها في بيانها أنه قد تم تحديد سعر بيع الأضاحي المستوردة بـ 40.000 دج، أي 4 ملايين سنتيم.

كما تدعو المواطنين الراغبين في اقتناء الأضحية المستوردة التقرب من نقاط البيع مرفوقين بـ:

ببطاقة التعريف الوطنية.

كما تمّ تخصيص 4 نقاط للبيع على مستوى كلّ من :

بلدية أرزيو (المذبح البلدي القديم).

بلدية عين_الترك (السوق المغطاة بحي النخيل).

بلدية بوتليليس (شارع الشحمي محمد).

بلدية السانيا (الطريق الولائي رقم 83 بموقع الشركة القابضة أغروديف).

وأكد البيان أنه بإمكان المواطن الانتقال مباشرة إلى نقاط البيع المخصصة لإقتناء أضحية العيد.

وبالنسبة لطريقة الدفع لاقتناء أضاحي العيد المستوردة، سيكون عن طريق البطاقة الذهبية أوالبطاقة البنكية وحتى نقدا.

كما سيكون هناك أيضا الدفع عن طريق وصل بنكي أوبريدي.